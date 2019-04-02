Мэй предложила лидеру лейбористов выработать компромисс по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова к компромиссам с оппозицией по вопросу о Брекзите, с тем чтобы обеспечить принятие парламентом соглашения о выходе Британии из ЕС.

Выступая во вторник после заседания кабинета министров, Мэй заявила, что готова обсуждать детали компромисса с лидером лейбористов Джереми Корбином. Мэй надеется, что им удастся выработать единый подход, который будет одобрен в Палате общин. Условием компромисса Мэй назвала принятие парламентом соглашения о выходе из ЕС, которое ранее уже трижды было отвергнуто. Премьер, однако, готова отступить от своих позиций по вопросу о будущих отношениях с ЕС после Брекзита. Она не сказала конкретно, что имеется в виду. Комментаторы предполагают, что речь может идти на согласие на членство в таможенном союзе с ЕС или других уступках лейбористам.

Если соглашения с Корбином добиться не удастся, Мэй пообещала вынести разные подходы к Брекзиту на голосование парламента и руководствоваться его волей. Ранее, впрочем, Палата общин не смогла одобрить ни один из альтернативных вариантов Брекзита. В последний раз это произошло накануне.

Мэй заявила, что на саммите ЕС 10 апреля вновь попросит Евросоюз об отсрочке Брекзита, чтобы избежать выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля. При этом премьер надеется, что принятие её плана позволит отложить Брекзит только до 22 мая.