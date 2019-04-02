КС Украины одобрил переименование Днепропетровской области

Конституционный суд Украины поддержал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде.

Во вторник судьи представили заключение, согласно которому изменение названия области не нарушало бы положений Основного закона. Верховная Рада Украины обратилась с просьбой рассмотреть соответствие этой инициативы конституции в феврале.

Тогда же украинские депутаты попросили Конституционный суд рассмотреть законность переименования Кировоградской области в Кропивницкую. В понедельник Конституционный суд Украины также поддержал эту инициативу. После принятия решения Конституционным судом, законопроект об изменении названия областей должна принять Верховная Рада.

Против переименования области в Сичеславскую выступает мэр города Днепр Борис Филатов. Бывший Днепропетровск изменил название на Днепр в 2016 году, в рамках так называемого закона о декоммунизации.

Принятый в 2015 году закон предусматривает в том числе снос памятников советским деятелям, а также переименование улиц и населенных пунктов, восхваляющих память о советском режиме. В рамках этого закона областной центр Кировоград был переименован в Кропивницкий. Названия областей до сих пор остаются прежними: их изменение требует внесения поправок в конституцию Украины.