В Казани активистку оштрафовали за йогу у здания правительства

В Казани суд оштрафовал гражданскую активистку Веру Керпель, которая выступала против строительства мусоросжигательного завода. Она должна будет заплатить 20 тысяч рублей за то, что устроила занятие йогой у здания правительства Татарстана, сообщает Idel.Реалии. Экоактивистку признали виновной в организации пикета без подачи уведомления.



Активистка была задержана 2 апреля днём и доставлена в отделение полиции, откуда её повезли в суд. Решение о штрафе Керпель назвала "смешным". Она отметила, что намерена обжаловать решение суда вплоть до жалобы в ЕСПЧ.

Акцию против строительства мусоросжигательного завода в селе Осиново Республики Татарстан активисты провели 17 августа 2018 года. Её участники устроили коллективную зарядку у здания правительства региона. 28 марта 2019 Веру Керпель уже задерживала полиция, однако тогда суд не вынес решение и отправил дело обратно в МВД.



Строительство мусоросжигательного завода в Татарстане предполагали начать в октябре 2018 года, а ввести его в эксплуатацию - в 2022 году. На предприятии планируется утилизировать до 50 процентов всех твёрдых бытовых отходов Казани. Часть жителей региона выступает против его появления. Инвестором проекта выступила дочерняя компания корпорации "Ростех". Она уже выкупила для этого землю.