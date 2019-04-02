В Москве напали на журналиста Василия Уткина

Журналист Василий Уткин вечером во вторник сообщил о том, что на него в Москве напал неизвестный. Как написал Уткин в своём телеграм-канале, ему брызнули в лицо неизвестной жидкостью со сладковатым запахом, от которой "немного кружится голова". Уткин отметил, что нападавший снимал всё на телефон - предположительно, для отчётности.

Сам Уткин считает, что нападение - это попытка его "припугнуть". "Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть" - написал он и дал ссылку на последний выпуск программы "Футбольный клуб" на своём Youtube-канале. Этот выпуск, как и ряд предыдущих, посвящён футбольному агенту Алану Агузарову и его предполагаемым связям с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Уткин ранее высказывал мнение, что Черчесов нарочно вызывает в сборную многих футболистов, которых представляет Агузаров, тем самым повышая их трансферную стоимость.