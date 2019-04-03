ФСБ проводит обыски у главы российской администрации Евпатории

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски в доме и на рабочем месте главы российской администрации Евпатории Андрея Филонова. В отношении Филонова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ.



Накануне стало известно, что суд вынес решение об увольнении Филонова. Поводом для иска прокуратуры послужило назначение Филоновым отца своей гражданской жены директором одного из муниципальных учреждений.

Андрей Филонов занимает пост мэра Евпатории с ноября 2014 года.