"Россия в позе орла": соцсети о десятках миллионов людей без канализации

Росстат выпустил большое исследование об условиях жизни россиян; там содержится немало любопытных данных и цифр, но больше всего люди откликнулись на проблему с туалетами:

16,8 процента жителей России пользуются системой труб в выгребные ямы, а у почти 6 процентов россиян система канализации вообще отсутствует. Среди жителей села централизованной канализации нет у 66 с половиной процентов опрошенных, тогда как среди горожан эта цифра составляет 9 процентов.

В исследовании отмечается, что самая высокая доля отсутствия канализации зафиксирована среди семей с тремя и более детьми – почти 41 процент. При этом у 11 процентов таких семей канализации нет вообще.

Сергей Кравченко:

Каждый пятый человек в России сегодня проснулся и пошёл <отлить> и <испражниться> на улицу в дырку деревянного сортира.

Фёдор Владимиров:

Интересно, а за двадцать лет "стабильности и процветания", сортирный вопрос никак нельзя решить было? Или все деньги в сирии и венесуэлы ушли?

Николай Травкин:

То есть, в 21 веке, когда страна переходит в цифровую экономику, когда наши ракеты с неуправляемыми траекториями полёта бороздят небо, когда Чубайс вводит Путина в ступор докладами про отечественные НАНОдостижения и т.д.

И в это время, более чем каждый пятый россиянин вынужден 2 раза в день, а некоторые и более, принимать «позу орла», как в пору мрачного средневековья.

Мало того, Росстат даёт и неутешительную динамику. В 2016 году позу орла принимало 23,6% россиян и, следовательно, возможность цивилизованно провести время на фаянсовом унитазе приобретает всего 0,5% россиян в год.

Стало быть, понадобится 45 лет, когда последний россиянин перестанет по утрам торопливой перебежкой рваться к «скворечнику» на огороде?

Да от такого позора надо отдельным нацпроектом избавляться. Причём присваивать нацпроекту номер 1 и приступать к реализации под лозунгом «МЫ - НЕ ОРЛЫ, ОРЛЫ - НЕ МЫ!»

А Россстат, по уму, надо бы в Министерство культуры передать. Там его патриотизму быстренько научат.

Игорь Яковлев:

Все сегодня с удивлением обсуждают, что, оказывается, 22.6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации (данные Росстата).

Меж тем эти цифры (а еще про водо- и газоснабжение) были лейтмотивом президентской кампании Григория Явлинского в прошлом году. Ну, не сами цифры, конечно, а тема бедности и неустроенности, которую эти цифры так ярко иллюстрируют. Тратим миллиарды на войны и оружие, а сами ходим до ветру (в прямом смысле).

Михаил Ходорковский:

Более наглядный итог путинского правления ещё поискать надо. Все-таки вблизи этих цифр невозможна никакая пропаганда, и конечно они затмевают любые (!) цифры из перекидных блокнотиков Путина. Кстати, самого Путина было бы неплохо спросить (ежегодная пресс-конференция, Прямая линия и т.д.), почему после почти 20 лет его правления 9% российских горожан не имеют доступа к канализации? У него-то самого это в голове как укладывается: с одной стороны — город, с другой стороны — почти каждый десятый живёт там без канализации?.. Как?!

У темы, конечно, есть и сакральное — только не смейтесь! — измерение. В 1999 году Путин начался с «мочить в сортире». Поэтому кто ж при нем рискнёт сносить стратегические объекты и центры силы? Так что придётся потерпеть. И здесь.​

Сергей Алексашенко:

А по мне, так лучше иметь выбор из «пятидесяти оттенков серого», чем вечно болтаться в желто-коричневой субстанции, в простонародии называемой <дерьмом>. Особенно при отсутствии канализации у каждых двух из девяти российских семей​

Иван Давыдов:

С одной стороны — победы, победы и победы. Униженные враги, разгромленные террористические группировки, целый полуостров, ловко отжатый у зазевавшихся соседей, потоки патоки из каждого утюга и кипы указов о неотвратимом улучшении качества жизни всех слоев населения, особенно, разумеется, бедных и многодетных. А с другой — эта вот не особенно приятно пахнущая новость о выгребных ямах. Пятая часть населения в ожидании неизбежных улучшений живет без канализации. И почему-то так получается, что выгребные ямы перевешивают. Они тяжелее, чем победы. Они нагляднее любых рассказов об успехах, они и оказываются настоящим итогом двадцатилетнего царствования, большая часть которого прошла в условиях относительного изобилия.

Обидно, наверное.

Нет, естественно, специально нанятые люди найдут нужные слова и непременно все разъяснят. Напомнят, что тем мы от сгнившего Запада как раз и отличаемся, что у них — бессмысленное сверхпотребление, а у нас — миссия. У них — бренная материальность, а у нас — сияющая духовность. Духовные люди не какают. Ну, почти как принцессы. А значит, и централизованная канализация им, в общем-то, ни к чему. Мы храним традиционные ценности (злопыхатели еще называют это «одичанием»), а есть ли более традиционная вещь, чем отсутствие теплого ватерклозета? В «Повести временных лет» ни слова о канализации, всех врагов мы без нее побеждали, и гении золотого века русской литературы создавали свои шедевры, прекрасно обходясь обычным нужником. Наша круглая дырка в деревянном полу, может, и не чище, но зато в тысячу раз прекраснее, чем весь их хваленый фаянс.

А те, кто сегодня остался возле выгребных ям, — не отстающие, все ровно наоборот. Они — авангард, они уже в новой эпохе, где традиционные ценности победили окончательно. Не их надо спасать, нет, остальным надо стремиться подняться до их уровня. А впрочем, возможно, и не надо особенно стремиться. Все равно все там будем.

Да, слова, разумеется, найдутся, но обида-то все равно останется. Очень уж тяжеловесная вышла новость и довольно пахучая.

А еще останется вопрос — как, интересно, коррелирует отсутствие канализации с уровнем уважения к власти (важный ведь вопрос в свете законодательных инноваций последних времен, согласитесь)? Кто к власти с большим трепетом — люди, имеющие доступ к канализации, или люди, которые доступа к канализации лишены? Почему-то думается, что последние: это, извините, на унитазе сидя со смартфоном в руках, легко пуститься в ненужные рассуждения о недостатке прав и отсутствии свобод. А когда бежишь за нуждой по утреннему морозцу, комкая в руках обрывок старой газеты, — как-то не до мыслей.

И это косвенным образом доказывает, что двигаться путинская Россия будет к полной победе над канализацией. Надо же, в конце-то концов, расширять списки побед.



Выпускайте Кракена:



Все сегодня как с ума посходили с этими "22% россиян не подключены к канализации".



Напоминаю всем, что граждане РФ живут не только в городах, но и в деревнях, и посёлках. Это не обязательно столетняя развалюха - владельцы современных коттеджей зарывают в землю септик, а воду добывают из специально пробуренных скважин. Это, на минутку, удовольствие не из дешёвых.



Для примера, 14,5% американцев пользуются своими колодцами, у 17% - септики.



В целом по РФ чёрт не так страшен, как его многие пытаются изобразить.

Марина Молчанова:

Деревянные сортиры - это хитрейший ход российской внешней политики. Изнеженные солдаты НАТО не привыкли справлять нужду на деревянную доску над ямой с опарышами. Следовательно, придя нас завоевывать, они <опешат>,и в панике разбегутся. Ибо народ, веками ходящий на дырку, непобедим.