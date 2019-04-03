Росавиация приостанавливает полёты старых самолётов. Зачем это государству?

Росавиация начала приостанавливать эксплуатацию иностранных самолетов с давним сроком службы. Это объясняют вопросами безопасности и ссылаются на катастрофы только что выпущенных Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Кроме того, в ведомстве напоминают, что большинство российских бортов зарегистрированы в странах НАТО, не уточняя, какое отношение это имеет к авиационным перевозкам.

О проблемах российских перевозчиков, в частности, Azur Air и Nordwind, пишет газета "Коммерсантъ". У первой компании Росавиация приостановила эксплуатацию одного Boeing 777 и одного Airbus A330, у второй — одного Boeing 777. Проблемы с сертификацией есть и у других перевозчиков, некоторые из них собираются передать свои самолеты другим авиакомпаниям в сублизинг.

Все эти борта зарегистрированы на Бермудских островах. Это одна из самых популярных в мире юрисдикций для регистрации самолетов. Она позволяет авиакомпаниям, с одной стороны, сохранять выгодные налоговые и кредитные ставки, с другой – обеспечивает надёжный контроль за состоянием техники со стороны британских авиационных властей.

Собеседники "Коммерсанта" в авиаотрасли считают, что ужесточение требований к авиакомпаниям – попытка заставить их регистрировать суда в России. В Росавиации журналистам сказали, что это не так, но напомнили, что 95 процентов самолётов в стране зарегистрированы в Великобритании (Бермуды) и Ирландии, "которые являются членами НАТО". Какое отношение военно-политический альянс имеет к безопасности полётов, не сообщается.

На самом ли деле опасны старые самолёты?

По данным сайта Planespotters.net, cредний возраст флота Nordwind – 11 лет, Azure Air – чуть больше 20 лет. Но безопасность самолёта зависит не от его возраста, а от того, как за ним следили в ходе эксплуатации, объяснял журналу Condé Nast Traveler бывший директор Air Safety Institut Брюс Ландберг. Британские авиационные власти – одни из самых жёстких в мире, если самолёт допущен ими до полётов, в его безопасности можно не сомневаться. По принятым на себя международным обязательствам, Россия обязана признавать сертификаты лётной годности, выданные в Великобритании и Ирландии, где зарегистрированы большинство самолётов российских авиакомпаний.

За редкими исключениями, за низким средним возрастом самолётов во флоте следят азиатские авиакомпании, в то время как европейские и американские держат более старые самолёты, писала газета The Times. Из крупных международных перевозчиков самый молодой флот в мире – у государственного российского "Аэрофлота" (4,3 года), самый старый – у американской "Дельты" (15,8 лет).

Почему самолёты большинства российских авиакомпаний не регистрируются в России?

Большая часть флота российских авиакомпаний зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии, обращало ранее внимание исследование РБК. Главная причина этого выбора – недоверие международного рынка к российским стандартам техобслуживания, объяснял изданию директор юридического департамента "Сбербанк-Лизинг" Кирилл Алпатов. По его оценке, любой западный самолёт, хотя бы год зарегистрированный в России, теряет до 30 процентов своей рыночной стоимости.

Кроме того, владельцы самолётов в иностранных юрисдикциях освобождены от налога на имущество. И от несовершенства российского законодательства при банкротстве авиакомпаний, писало издание. Россия время от времени пытается заставить авиакомпании регистрировать свои борта в стране. Но пока ей это не удаётся, что во многом помогает в целом убыточным перевозчикам страны держаться на плаву.