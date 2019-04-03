Микробиологи Томского государственного университета первыми в мире выделили бактерию, которая живет в подземных водах на большой глубине без солнечного света и кислорода. Ее поисками более 10 лет занимались ученые разных стран, об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Ученые выделили бактерию из подземных вод термального источника, расположенного в Верхнекетском районе Томской области. В работе принимали участие специалисты федерального исследовательского центра "Биотехнология" Российской академии наук. Бактерии дали название Desulforudis audaxviator, что означает "смелый путешественник".

Особенность бактерии в том, что она обитает под землей в полном одиночестве - в пробах не было следов других ДНК. Её существование доказывает возможность жизни в космосе, например, на Марсе, отмечают ученые.

Генетические следы бактерии были найдены американскими учеными более 10 лет назад в шахтных водах золоторудного месторождения в Южной Африке. Позже следы бактерии находили в США и Финляндии. Отбор проб велся на глубине от 1,5 до 3 километров. До недавнего времени считалось, что жизнь там, в отсутствии кислорода и солнечного света, невозможна.

Ученые установили, что больше всего энергии бактерия получает от привычной пищи – водорода, но она практически всеядна, поскольку в лабораторных условиях питалась сахаром, спиртом и многим другим.

Пока неясно, как бактерия оказалась в подземных водоемах, которые геологически некогда не соприкасались. Еще одна удивительная особенность бактерии – отсутствие мутаций. Геном образца, выделенный в Томской области, оказался практически идентичен ДНК бактерии, найденной в Южной Африке.