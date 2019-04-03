Российский актёр Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России, Булдаков был на гастролях, у него оторвался тромб.

Алексей Булдаков начал актёрскую карьеру в СССР в 80-е годы и сыграл в нескольких десятках фильмов.

В 90-е годы наибольшую известность актёру принесла роль генерала в фильме Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" и его сиквелах.

Удостоился звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.

В марте 2014 года Булдаков подписал коллективное обращение деятелей российской культуры к Владимиру Путину, авторы которого выразили поддержку аннексии Крыма.