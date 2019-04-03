Около двадцати тысяч сотрудников полиции Санкт-Петербурга были подняты по учебной тревоге в ночь на 3 апреля, утверждает издание "Фонтанка". Новое руководство регионального МВД проверило их строевую подготовку, умение надевать противогазы и знание российского гимна. Дорожные инспекторы из двух районов города провели учения по отражению вероятного противника – предположительно, наступающего со стороны Эстонии.

По информации "Фонтанки", учебный сбор личного состава был объявлен поздним вечером 2 апреля начальником ГУ МВД города генерал-майором полиции Романом Плугиным. Он был назначен на этот пост 28 февраля, перейдя с должности главы УВД по Южному административному округу Москвы.

Вызванным на учения полицейским часто не могли найти применение, утверждает издание. В нескольких районных управлениях МВД оперативники и участковые ходили строевым шагом, надевали противогазы и пели гимн.

Сотрудников ГИБДД Приморского района города отправили в далёкое село под Кингисепп, пишет издание. А их коллег из Красносельского района повезли под город Ломоносов. Там дорожные инспекторы развёртывали лагерь, тренируясь устанавливать походные палатки в темноте. По легенде, сержанты и офицеры ДПС должны были отразить нашествие агрессора. Ближайшая граница к Кингисеппу и Ломоносову – эстонская. "Понятно, что предполагаемый противник – мотопехота НАТО", – пишет "Фонтанка".