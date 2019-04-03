В Конгресс США внесен законопроект о сдерживании вмешательства России

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли законопроект о новых санкциях в отношении России или других стран в случае вмешательства в выборы США. Об этом говорится на сайте сенатора от Демократической партии Криса Ван Холлена.

Новые ограничения предлагается ввести в случае подтверждения иностранного вмешательства при проведении выборов в Соединенных Штатах. Директор национальной разведки США будет обязан предоставить оценку возможного вмешательства в течение 60 дней после проведения выборов.

Ограничения касаются в том числе банковского сектора. В случае их введения под санкции подпадут не менее двух российских банков из следующего списка: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Кроме этого, санкции предполагают запрет в США на операции по приобретению и продаже российских гособлигаций и других долговых обязательств любой структуры, так или иначе связанной с российской властью. Также предлагается блокировать активы лиц, ранее попавших под санкции США за вмешательство в выборы в США.

В законопроекте предлагается в течение полугода после его принятия и затем каждые два года предоставлять сведения об активах (а также их происхождении и использовании), принадлежащих президенту России Владимиру Путину и другим высокопоставленным лицам, отвечающим за внешнюю политику России.

Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году США, Евросоюзом и присоединившимися к ним странами из-за аннексии Крыма и роли России в конфликте на востоке Украины. В 2018 году США и ЕС заявляли о возможных новых санкциях из-за подозрений во вмешательстве России в американские президентские выборы и отравления Сергея и Юлии Скрипаль, в котором обвиняют российские спецслужбы.