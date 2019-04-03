В Литве приговорили к 7 годам обвиняемого в шпионаже в пользу РФ

Суд в Литве приговорил к семи годам тюрьмы жителя Клайпеды за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает издание Delfi.lt. По данным прокуратуры, гражданин Литвы Роман Шушель собирал информации о военных и других стратегических объектах страны.

Шушель не признает вину. Адвокаты заявили, что намерены обжаловать приговор.

Генпрокуратура Литвы утверждает, что Шушеля завербовала российская разведка. По данным следователей, Шушель действовал преимущественно на территории клайпедского порта. Там он собирал информацию о кораблях военно-морских сил Литвы и других стран НАТО, а также о перевозимой ими военной технике.

Кроме этого, осужденный якобы передавал сведения о терминале сжиженного газа в порту Клайпеды и об инфраструктуре национальной литовской нефтяной компании. Однако эти данные не представляют гостайны.

Клайпеда – портовой город на берегу Балтийского моря, место компактного проживания русскоязычного меньшинства в Литве. Там проживает более 120 тысяч человек. По данным последней переписи населения, более тридцати тысяч из них считают своим родным языком русский.