Британский парламент не будет голосовать за новые соглашения с ЕС по Брекзиту

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против третьей серии голосований по альтернативам проекту соглашения с Евросоюзом об условиях выхода из ЕС. Предложение о новом голосовании вынес депутат от оппозиционной Лейбористской партии. Его поддержали 310 парламентариев. 310 высказались против. Согласно правилам в такой ситуации права голоса получает спикер. Джон Беркоу высказался против новых голосований.



Против "сделки" с ЕС предыдущие два раза голосовали не только противники Брекзита, но и часть его сторонников, которые считали согласованные Мэй с Брюсселем условия невыгодными для Британии.

Ранее в среду, 3 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер лейбористов Джереми Корбин провели переговоры для согласования дальнейшей работы по Брекзиту. Обе стороны положительно отозвались о встрече, несмотря на то, что она не принесла конкретных результатов. Решение Мэй сотрудничать с Корбином вызвало критику со стороны ряда министров.



Поздно вечером 3 апреля британский парламент, как ожидается, рассмотрит законопроект, запрещающий выход Великобритании из ЕС без соглашения с Евросоюзом. Он был принят во втором чтении, сейчас обсуждаются поправки. Документ обязывает премьера попросить Евросоюз о новой отсрочке Брекзита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.



Ранее Мэй уже заявила, что на саммите ЕС 10 апреля вновь попросит Евросоюз об отсрочке Брекзита. При этом премьер надеется, что принятие её плана позволит отложить Брекзит только до 22 мая. В Евросоюзе в ответ заявили, что Брюссель не согласится на очередную отсрочку, если только Британия не представит чётких обоснований её необходимости.



Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и должна стать первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.



Изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Позже Брюссель согласился перенести этот срок на 12 апреля. Если страна не выйдет из объединения до 22 мая, ей предстоит участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая.