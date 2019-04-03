Глава НАТО: Гитлера и Сталина невозможно сдержать словом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Конгрессе США по случаю 70-летия военного союза высказался в пользу увеличения оборонного бюджета. По словам Столтенгберга, Гитлера невозможно было остановить мирными протестами, Сталина – сдержать словами, а террористическую группировку "Исламское государство" победить с помощью диалога.

"Мощь страны измеряется не только размером экономики или числом солдат, но и количеством сторонников. Благодаря НАТО у Соединенных Штатов появилось больше друзей и союзников, чем у любой другой державы. Это сделало США сильнее и безопаснее", - сказал глава НАТО.

Одной из проблем НАТО в своём выступлении Столтенберг назвал разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Генеральный секретарь вновь призвал Москву вернуться к соблюдению соглашения. Столтенберг напомнил, что НАТО не будет развёртывать ракеты наземного базирования в Европе в ответ на выход России из договора. "Мы не хотим новой холодной войны", - подчеркнул глава союза.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выходом Соединённых Штатов из НАТО в случае, если остальные члены союза не увеличат размер платежей. Предполагается что теперь союзники будут тратить на оборону два процента от ВВП своих стран. На такой шаг, в частности, уже согласились СЩА, Великобритания, Польша, страны Балтии, Греция и Румыния.