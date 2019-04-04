Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Пётр Порошенко согласился с предложением своего соперника на выборах шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Он напомнил, что в законе о выборах указывается, что дебаты должны проходить в студии общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, но согласился на предложение Зеленского провести их на стадионе. "Но стадион - так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - заявил Порошенко в видеоролике, опубликованном в твиттере.

До этого действующий глава государства запустил опрос в своем телеграм-канале, где указал, что по закону "О выборах президента Украины", дебаты должны пройти в прямом эфире в последнюю пятницу перед вторым туром. Он предложил своим подписчикам два варианта: поступить в соответствии с законом или нарушить его. Большинство голосов получил первый вариант ответа.

В своем ответе Порошенко, уступивший Зеленскому в первом туре выборов, также заявил, что "быть президентом и верховным главнокомандующим" не является "игрой и желанием понравиться". Предвыборные дебаты - "это не шоу" и их устраивают "не ради зрелища на стадионе", подчеркнул Порошенко, выступая под музыку. При этом он отметил, что "стрелки геополитических часов" его и соперника показывают в "диаметрально противоположные стороны". Он, по его словам, видит Украину сильной европейской страной, которая никогда ни перед кем не станет на колени.

Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение штаба Порошенко провести дебаты при условии, что они пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где могут разместиться около 70 тысяч зрителей. В опубликованном на официальном сайте Зеленского заявлении выдвинуты и другие условия. В частности, говорится, что право прийти на дебаты должны получить все журналисты, а разрешение на трансляцию надо выдать всем каналам. Зеленский также требует, чтобы Порошенко называл его не "марионеткой Кремля или Коломойского", "ватником" и "малороссом", а "кандидатом в президенты Украины".

Центральная избирательная комиссия Украины в четверг завершила подсчёт голосов избирателей, поданных в первом туре выборов президента страны. После обработки всех протоколов победу одерживает Владимир Зеленский. Его поддержали более 30 процентов украинцев. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали почти 16 процентов избирателей. Они оба выходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.​

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. В голосовании приняли участие почти 19 миллионов украинских граждан, включая проживающих за рубежом. В России голосование не проводилось. Явка составила 63,5 процента.

