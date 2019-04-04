Власти Чечни приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Жители Хоси-Юрта - родового селения главы Чечни Рамзана Кадырова - демонтируют свои дома, поскольку власти решили расширить парк в центре села. За две недели должны быть вывезены все нужные вещи, потом строения снесут, пишет "Кавказский узел" со ссылкой на местных жителей.

Демонтаж примерно десяти частных домов в центре селения по указанию властей начали сами владельцы.

Парк в центре Хоси-Юрта уже начали строить, но недавно власти изменили проект и расширили его территорию. Тем, чьи дома идут под снос, выделили участки в другом месте. Им или новые дома построят, или компенсации дадут, рассказал изданию местный житель по имени Адам. При этом он добавил, что, по его мнению, Рамзан Кадыров своих односельчан не обидит.

"Никому не нравится, что сносят его дом, который строили еще родители или деды, но возражать бессмысленно, только проблемы себе наживешь. Раз власти решили, они все равно сделают по-своему", - сказала жительница Хоси-Юрта корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее ради реконструкции сносили целые кварталы в Аргуне, Шали и Курчалое .

Масштабная реконструкция центра села Курчалой началась в феврале 2018 года. Несколько десятков частных домов снесли по указанию властей для расширения проезжей части и строительства новых объектов, а жильцов переселили на окраину села.

Как писал "Кавказ.Реалии", похожая история произошла в декабре 2017 года в Шали – тогда дома горожан также ушли под снос, от людей потребовали в срочном порядке покинуть свои жилища. На выезд им дали всего неделю. Взамен хозяева коттеджей в центре Шали получили наскоро построенные дома на окраине города. Некоторым даже пришлось снимать жильё за свой счёт.

Родовое селение главы Чечни Хоси-Юрт (Центорой) является самым охраняемым населенным пунктом в республике: чтобы попасть в село необходимо проехать минимум через два кордона охраны.

В ночь на 29 августа 2010 года в результате нападения вооруженной группы на Центорой были убиты, по официальным данным, шестеро милиционеров. Еще 18 сотрудников милиции и службы безопасности Кадырова были ранены. Также, по официальной информации, убиты 12 нападавших и ранены около 10 местных жителей.