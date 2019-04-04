В Мосгордуму против оппозиционеров могут выдвинуть известных людей

На предстоящих осенью выборах в Мосгордуму оппонентами известных оппозиционеров в избирательных округах будут имеющие широкую известность в городе люди, которые могли бы претендовать и на часть либерально настроенного электората. О таком плане московских властей пишут "Ведомости", ссылаясь на источники в столичной мэрии.

В частности, по округу номер 43, в который входят районы Арбат, Хамовники и Пресненский, на выборах в которых традиционно высоки показатели оппозиционных кандидатов, может выдвинуться учредитель благотворительного фонда "Вера" и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Анна Федермессер. О своём намерении баллотироваться по этому округу ранее уже заявили бывший депутат Мосгордумы и бывший лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин и сотрудница основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая в последнее время занимается расследованием массового заболевания детей дизентерией в детсадах и школах.

При этом "Ведомости" отмечают, что сама Федермессер "не хочет идти против либеральных кандидатов", но в мэрии считают, что именно в центре её хорошо знают.

В округе номер 45, где выдвигается глава совета депутатов Красносельского района, известный оппозиционер Илья Яшин, возможно выдвижение нынешнего депутата Мосгордумы ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, также пользующегося репутацией либерала, или проректора того же вуза Валерии Касамары.

На северо-западе Москвы против бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова могут выдвинуть телеведущего Романа Бабаяна - пишут "Ведомости".

В транслирующих позицию околокремлёвских кругов телеграм-каналах обсуждается и альтернативный сценарий выборов в Мосгордуму - недопуск считающихся сильными оппозиционных кандидатов, включая Гудкова и Яшина.