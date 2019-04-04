ОНК просит проверить сообщения о пытках в "секретной тюрьме ФСБ"

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ (СКР) с просьбой проверить заявления одного из подсудимых по делу о теракте 3 апреля 2017 года в петербургском метро Мухамадюсупа Эрматова. В обстоятельствах его задержания правозащитники усмотрели признаки «незаконного лишения свободы, ограбления, нанесения побоев, истязания, пыток, превышения служебных полномочий, принуждения к даче показаний, фальсификации доказательств». А один из потерпевших в метро, Юрий Шушкевич, вчера заявил, что на скамье подсудимых ему «хотелось бы видеть настоящих организаторов теракта».

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга обратились в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить заявления о пытках одного из подсудимых по делу о теракте в петербургском метро Мухамадюсупа Эрматова.

В обстоятельствах его задержания, как пишет "Коммерсантъ", члены комиссии усмотрели признаки "незаконного лишения свободы, ограбления, нанесения побоев, истязания, пыток, превышения служебных полномочий, принуждения к даче показаний, фальсификации доказательств".

Гражданин Киргизии Мухамадюсуп Эрматов ранее рассказал членам ОНК, посетившим его в СИЗО, что после задержания 5 апреля 2017 года он месяц провел в "секретной тюрьме ФСБ", где его пытали. К нему якобы применяли электрический ток и практически не давали еду и воду. Официально о задержании Эрматова сообщили в мае.

Схожее заявление о пытках ранее делали и двое других обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро — Акрам и Аброр Азимовы.

Во вторник, на выездном заседании Московского окружного военного суда десять из одиннадцати обвиняемых по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга отказались признать вину.

3 апреля 2017 года в метро Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник. Пострадали более 100 человек. Следствие считает, что взрыв совершил Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством.