Россия передала Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия сегодня передаст Израилю останки пропавшего без вести 37 лет назад сержанта Захарии Баумеля, которые были обнаружены российскими военными в Сирии. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в четверг в ходе встречи в Кремле с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Путина, для группы российского спецназа, которая этим занималась, это было непросто. Нетаньяху поблагодарил Владимира Путина и напомнил, что ещё два года назад лично обратился к российскому президенту за помощью в поиске останков израильских солдат.

В то же время армия обороны Израиля в среду сообщила, что тело Баумеля было доставлено на родину два дня назад рейсом национальной авиакомпании El Al. Откуда прилетел самолет, с учетом того, что у Израиля нет авиасообщения с Ливаном и Сирией, военные не уточняют.

Захария Баумель служил в израильских бронетанковых войсках, был командиром экипажа. Под самый конец срочной службы его экипаж принял участие в битве за Султан Якуб на юге Ливана. 11 июня 1982 года, за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, погибли десять израильских военнослужащих, еще трое, Захария Баумель, Йехуда Кац и Цви Фридман, пропали без вести. Судьба двух последних до сих пор неизвестна.

Осенью прошлого года официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Россия помогала Израилю в Сирии "искать останки израильских солдат на подконтрольных джихадистам территориях". По его словам, в ходе одной из таких операций был ранен российский военнослужащий.