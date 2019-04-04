Здание Барнаульского планетария передано приходу Кресто-Воздвиженской церкви, сообщила 4 апреля пресс-служба мэрии города. Планетарий останется в прежнем помещении еще на два года.

Мэр Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий подвели итоги по передаче РПЦ здания Кресто-Воздвиженской Церкви. Процесс начался еще в 2013 году.

"Считаю, что мы приняли хорошее и достойное решение, в том числе для жителей города Барнаула. С одной стороны, здание возвращено Русской православной церкви, с другой, Барнаульский планетарий получил возможность продолжить свою работу на привычном для горожан месте еще сроком на два года. За это время мы определимся с его новым месторасположением", – сказал Дугин.

8 января в Барнауле гражданские активисты и сторонники КПРФ провели пикет в центре города с требованием не допустить передачи здания местного планетария в собственность православной епархии. Они не только требовали от властей отказать РПЦ, но и хотели защитить парк "Изумрудный", на территории которого находится научное учреждение.