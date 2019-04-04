Здание Барнаульского планетария передано приходу Кресто-Воздвиженской церкви, сообщила 4 апреля пресс-служба мэрии города. Планетарий останется в прежнем помещении еще на два года.
Мэр Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий подвели итоги по передаче РПЦ здания Кресто-Воздвиженской Церкви. Процесс начался еще в 2013 году.
"Считаю, что мы приняли хорошее и достойное решение, в том числе для жителей города Барнаула. С одной стороны, здание возвращено Русской православной церкви, с другой, Барнаульский планетарий получил возможность продолжить свою работу на привычном для горожан месте еще сроком на два года. За это время мы определимся с его новым месторасположением", – сказал Дугин.
8 января в Барнауле гражданские активисты и сторонники КПРФ провели пикет в центре города с требованием не допустить передачи здания местного планетария в собственность православной епархии. Они не только требовали от властей отказать РПЦ, но и хотели защитить парк "Изумрудный", на территории которого находится научное учреждение.
- Вопрос о передаче в собственность Русской православной церкви здания планетария Барнаула был поднят в 1990-е годы. Ранее в нём располагался Крестовоздвиженский храм, построенный в 1908 году и прекративший работу в 1932-м. Планетарий же начал работу там в 1949 году.
- С 1990-х годов верующие проводили различные акции с требованием передать задние церкви. Мэрия Барнаула неоднократно обещала решить вопрос, но не могла подобрать научному учреждению подходящее помещение взамен. В ноябре 2018 года стало известно, что планетарий должен покинуть здание бывшего храма до конца года, позднее этот срок перенесли на год.
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