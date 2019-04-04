15 человек, протестовавших против сноса памятных крестов на месте захоронения жертв репрессий Куропаты в Минске, задержаны милицией. Место захоронения оцеплено, на нём ведутся строительные работы. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Снос начался утром в четверг, 4 апреля. Кресты были установлены в прошлом году белорусским политиком Дмитрием Дашкевичем на месте массовых расстрелов. Милиция и организаторы работ не комментируют, зачем сносятся кресты.

Куропаты — урочище на северо-восточной границе Минска, где в конце 80-х годов были обнаружены массовые захоронения. По оценкам следствия, там захоронены не менее 30 тысяч человек, большинство из которых, вероятнее всего, являются жертвами политических репрессий.

В 2017 году часть территории планировалось отдать под застройку, но от планов отказались после протестов гражданских и политических активистов.

Кресты на границе захоронения были установлены в 2018 году. 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе прямой линии с представителями разных СМИ критиковал народный мемориал на месте захоронения и обещал "привести его в порядок". Он заявил, что поручил увековечить это место. Один из рабочих, участвующих в строительных работах 4 апреля, заявил изданию Tut.by, что снесённые в четверг кресты вернут на место.