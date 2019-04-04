Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Аналитик разведки стала пресс-секретарём Госдепартамента США

Майк Помпео

Смотреть комментарии

Новым официальным представителем Госдепартамента США стала Морган Ортагус. Она сменила на этом посту Хизер Нойерт.

Как отмечает "Голос Америки", следуя тенденции, заложенной администрацией президента Дональда Трампа, она связана с телекомпанией Fox News, где освещала вопросы национальной безопасности.

У Ортагус, впрочем, есть и опыт государственной службы. Она работала в Агентстве США по международному развитию, несколько лет провела в Ираке и Саудовской Аравии. Затем работала аналитиком разведки в министерстве финансов, после чего несколько лет провела на руководящих позициях в частных консалтинговых компаниях. Она также является офицером резерва ВМС США.

"Морган, несомненно, поможет Госдепартаменту исполнить свою миссию продвижения и защиты внешнеполитических приоритетов администрации для американского народа и международного сообщества", – заявил госсекретарь Майк Помпео.

Её предшественница Хизер Нойерт рассматривалась в качестве кандидата на пост посла США в ООН, однако она попросила не рассматривать её кандидатуру ещё до того, как её официально передали в Сенат для утверждения.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG