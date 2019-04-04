США прекратят закупки ракетных двигателей у России с 2022 года

Соединённые Штаты откажутся от закупки российских ракетных двигателей РД-180 после 2022 года. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил командующий Космическими силами США Джон Реймонд. Генерал уточнил, что закупка дополнительных двигателей после 2022 года запрещена законом. По словам Реймонда, США самостоятельно провели 76 успешных запусков. Их стоимость по сравнению с 2012 годом снизилась почти на 25 процентов.

Ранее сообщалось, что на замену российским РД-180 для американских ракет-носителей придут кислородно-метановые двигатели. Их производит компания Джеффа Безоса Blue Origin. Ожидается, что поставки начнутся в 2020 году.

В сентябре 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что у России имеется зависимость от продажи ракетных двигателей в США. Тогда же он отметил, что получаемые госкорпорацией бюджетные средства ограничены и "Роскосмос" вынужден привлекать недостающие средства самостоятельно.

США закупают у России двигатели РД-180 разработки НПО "Энергомаш" с 1997 года. Российское оборудование используется для запусков в космос военных и гражданских спутников. В 2016 году Конгресс США заявлял о намерении отказаться от покупки двигателей у России уже с 2019 года. Однако тогда замену РД-180 не нашли.

В скором времени США также планируют отказаться от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" для отправки своих экипажей на Международную космическую станцию. Для отправки астронавтов к МКС будут использоваться корабли частных американских компаний SpaceX и Boeing.