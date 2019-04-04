Алексей Рогозин ушёл с поста гендиректора "Ильюшина"

Генеральный директор "Ильюшина" и вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации Алексей Рогозин покинул свои посты. Сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина проработал на этих должностях два года. В заявлении компании говорится, что увольнение связанно с переходом на другую работу. Куда именно, не уточняется. Отставка одобрена советом директоров.

По информации СМИ, Рогозин-младший займётся работой, которая не связана с авиационной промышленностью. Сам он отказывается комментировать информацию о своём уходе.

На должность руководителя ПАО "Ил" назначен глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин. "Коммерсантъ" сообщает, что корпорация также сокращает должности четырёх вице-президентов в рамках оптимизации, так как в "Ростехе" считают избыточным для компании число руководителей различного уровня. Решение о смене руководства источники "Интерфакса" связывают с недавним совещанием у курирующего оборонную отрасль вице-премьера Юрия Борисова.