Глава НАТО заявил о поддержке Грузии и Украины в Чёрном море

Страны НАТО договорились расширить масштабы операций с участием военных кораблей в Чёрном море и увеличить число учений с Украиной и Грузией. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета в Вашингтоне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что пакет мер, согласованный странами-членами военного союза, предполагает поддержку Украины и Грузии в ответ на агрессию по отношению к этим государствам со стороны России. Глава НАТО также призвал Москву освободить захваченных в ноябре 2018 года у берегов аннексированного Крыма украинских моряков.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что в ходе заседания Североатлантического совета планируется принять пакет решений по Черному морю. По её словам, что НАТО собирается направить в регион больше своих кораблей для обеспечения безопасности прохода через Керченский пролив украинских судов.

25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захвалили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.

Киев считает случившееся актом агрессии. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Действия России осудили США и страны Запада.