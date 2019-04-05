WikiLeaks заявил о скорой высылке Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вышлют из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие "часы или дни". Об этом сообщается в твиттере портала со ссылкой на источник. По его словам, власти Эквадора уже договорились с Великобританией об аресте Ассанжа.

Предлогом для этого, по данным WikiLeaks, стал скандал, который затрагивает президента Эквадора Ленина Морено. Его заподозрили в связях с зарегистрированными в Панаме офшорными компаниями.

МИД Эквадора назвал эту информацию слухами и отказался ее комментировать, сообщает газета El Commercio.

Это не первое заявление Ассанжа о том, что Эквадор намерен выдворить его из посольства в Лондоне, а президент страны якобы принял решение о лишении основателя WikiLeaks убежища. Отношения Ассанжа с Эквадором резко ухудшились после прихода к власти в этой стране Ленина Морено. Новый президент назвал Ассанжа “занозой в боку у Эквадора“ и неоднократно заявлял, что его пребывание в посольстве не может продолжаться вечно.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве в 2011 году после того, как британский суд постановил выдать его Швеции. Там Ассанжа обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию секретных документов.

Американские правоохранительные органы также подозревают основателя WikiLeaks в сговоре с Россией, в том числе в публикации документов Демократической партии США, полученных, как утверждается, путем взлома ее серверов российскими хакерами. Сам он отрицает связи с Россией.

WikiLeaks был основан в 2006 году. На портале публиковались тысячи засекреченных документов США, связанных с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии, а также письма членов Демократической партии.