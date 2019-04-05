Роскомнадзор заблокировал около тысячи публикаций о главе ВТБ

Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались российский государственный банк ВТБ,его президент Андрей Костин и телеведущая Наиля Аскер-заде. Об этом сегодня пишет газета"Ведомости".

Как рассказали изданию в "Роскомсвободе", блокировки принимались на основании двух судебных решений, вынесенных в сентябре и ноябре 2018 года. Руководитель проекта Артем Козлюк назвал такую массовую блокировку прецедентом для России.

4 апреля издание Baza сообщило, что сервис "Яндекс.Дзен" удалил расследование о квартире стоимостью в сотни миллионов, которая сперва принадлежала ВТБ, а затем — Наиле Аскер-заде.В статье также утверждалось, что телеведущая могла получить квартиру из-за особых личных отношений с главой ВТБ.

В "Яндекс.Дзен" заявили, что статья Baza была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, так как содержит информацию, распространение которой в России запрещено. Внесли же её туда якобы по решению арбитражного суда Санкт-Петербурга, вынесенному в ноябре 2018 года по иску банка ВТБ о защите деловой репутации. Как пишут "Ведомости", если бы "Яндекс.Дзен" не удалил статью, то страницу бы заблокировали. Наиля Аскер-заде и представитель ВТБ не ответили на вопросы журналистов.