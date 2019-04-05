Помпео: нам надо учиться быстро реагировать на новые угрозы

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал НАТО оперативно предупреждать зарождающиеся опасности до того, как они станут реальностью.

"Я имею в виду, в частности, такие вещи, как вмешательство России в политическую борьбу в Венесуэле, неуправляемая миграция, кибератаки, угрозы нашей энергетической безопасности, стратегическое соперничество со стороны Китая в области высоких технологий", сказал Помпео.

Госсекретарь выступал в четверг в Вашингтоне на встрече министров иностранных дел стран НАТО, собравшихся по случаю 70-летней годовщины образования Северо-Атлантического оборонительного союза.

В беседе с журналистами после своего выступления Помпео отметил консенсус среди членов НАТО относительно того, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. Участники встречи также обсуждали активизацию военных мероприятий России в Черном море и, среди прочего, произошедший в ноябре захват в Керченском проливе трех украинских плавсредств. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вернуть Украине захваченные суда и их команды. Он упомянул и то, что НАТО планирует расширить в небольшой степени военное сотрудничество с Украиной и Грузией.

Столтенберг, кроме того, коснулся судьбы Договора 1987 года о ракетах меньшей и средней дальности, отметив, что нарушение Россией этого договора "вписывается в общий курс на дестабилизацию обстановки в мире", который проводит Кремль. Вместе с тем НАТО "не собирается слепо дублировать политику России и развертывать в Европе ядерные ракеты наземного базировани", подчеркнул Столтенберг.