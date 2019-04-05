Россия лидирует по количеству неисполненных решений ЕСПЧ

Россия по итогам 2018 года остается лидером по количеству неисполненных решений Европейского суда по правам человека. Их более полутора тысяч, говорится в докладе Комитета министров Совета Европы, пишут "Ведомости".

Следом идут Турция (более тысячи двухсот), Украина (923) и далее с большим отрывом Румыния 309 неисполненных решений ЕСПЧ.

Россия лидирует и по числу случаев нарушений Конвенции по правам человека в 2018 году. Из отчета Комитета Совета Европы также следует, что сумма присужденных по делам против России компенсаций, которые должны выплатить российские власти, в минувшем году составила более 13 миллионов евро компенсаций. При этом, как пишет издание, присуждение этих компенсаций не означает, что государство выплатило деньги.

В целом количество закрытых дел, решения по которым считаются исполненными, снизилось в 2018 году почти на тысячу . Ситуация с неисполнением постановлений ЕСПЧ по делам ЮКОСа, Алексея Навального, Петра Офицерова и Алексея Пичугина требует действий на самом высоком уровне, считают в Комитете министров Совета Европы.

В январе в ежегодном отчёте ЕСПЧ говорилось, что в 2018 году в суд в Страсбурге поступило более 12 тысяч жалоб из России. Суд рассмотрел 238 заявлений. Более 100 решений вынесено по статье о запрете пыток. Суд не признал нарушение со стороны российских властей только в пяти случаях.

Россия ратифицировала Европейскую конвенцию прав человека Россия в 1998 году. С этого момента страна находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".