Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Россия лидирует по количеству неисполненных решений ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека

Смотреть комментарии

Россия по итогам 2018 года остается лидером по количеству неисполненных решений Европейского суда по правам человека. Их более полутора тысяч, говорится в докладе Комитета министров Совета Европы, пишут "Ведомости".

Следом идут Турция (более тысячи двухсот), Украина (923) и далее с большим отрывом Румыния 309 неисполненных решений ЕСПЧ.

Россия лидирует и по числу случаев нарушений Конвенции по правам человека в 2018 году. Из отчета Комитета Совета Европы также следует, что сумма присужденных по делам против России компенсаций, которые должны выплатить российские власти, в минувшем году составила более 13 миллионов евро компенсаций. При этом, как пишет издание, присуждение этих компенсаций не означает, что государство выплатило деньги.

В целом количество закрытых дел, решения по которым считаются исполненными, снизилось в 2018 году почти на тысячу . Ситуация с неисполнением постановлений ЕСПЧ по делам ЮКОСа, Алексея Навального, Петра Офицерова и Алексея Пичугина требует действий на самом высоком уровне, считают в Комитете министров Совета Европы.

В январе в ежегодном отчёте ЕСПЧ говорилось, что в 2018 году в суд в Страсбурге поступило более 12 тысяч жалоб из России. Суд рассмотрел 238 заявлений. Более 100 решений вынесено по статье о запрете пыток. Суд не признал нарушение со стороны российских властей только в пяти случаях.

Россия ратифицировала Европейскую конвенцию прав человека Россия в 1998 году. С этого момента страна находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG