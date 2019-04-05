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Названа причина заражения детей гепатитом С в благовещенской больнице

Амурская областная детская клиническая больница в Благовещенске

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Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили вероятный источник заражения детей гепатитом С в онкологическом отделении в больнице Благовещенска. Им оказался ребёнок, который проходил лечении в этом отделении 10 лет назад. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На данный момент источники издания, близкие к следствию, говорят о 150 инфицированных детях, отмечая, что "это число будет расти".

По версии экспертов, 10 лет назад в Амурской областной детской клинической больнице пациенту был поставлен диагноз гепатит С. Остальные дети из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции, говорится в заключении. Из документа следует, что 97 процентов случаев инфицирования детей, например через внутривенные манипуляции, эпидемиологически связаны.

Таким образом, версия родителей пострадавших детей о заражении через использование нестерильных медицинских инструментов не подтвердилась.

Ранее стало известно, что в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске свыше сотни детей заразили гепатитом C. Власти Приамурья признали факт заражения, но только 26 человек. Летом родители заболевших детей подали заявления в Роспотребнадзор. Следственный комитет по Амурской области завел уголовное дело.

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