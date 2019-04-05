В Кремле сменится "куратор" сепаратистов Донбасса

Алексей Филатов, курирующий в администрации президента России работу с так называемыми народными республиками Донбасса, станет исполняющим обязанности управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Олега Говоруна, которого называют одним из приближённых помощника президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины.

Филатов ранее занимался взаимодействием с самопровозглашйнной Южной Осетией, а в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал заниматься "ДНР" и "ЛНР".

Два источника РБК утверждают, что у Кремля возникали "претензии к работе по украинскому направлению". Другие источники, впрочем, настаивают, что Говорун уходит "по семейным обстоятельствам".