В Кремле сменится "куратор" сепаратистов Донбасса

Алексей Филатов, курирующий в администрации президента России работу с так называемыми народными республиками Донбасса, станет исполняющим обязанности управления Кремля по приграничному сотрудничеству. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил о предстоящей отставке нынешнего главы этого управления Олега Говоруна, которого называют одним из приближённых помощника президента России Владислава Суркова, курирующего в Кремле вопросы Украины.
Филатов ранее занимался взаимодействием с самопровозглашйнной Южной Осетией, а в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал заниматься "ДНР" и "ЛНР".
Два источника РБК утверждают, что у Кремля возникали "претензии к работе по украинскому направлению". Другие источники, впрочем, настаивают, что Говорун уходит "по семейным обстоятельствам".
- Управление по приграничному сотрудничеству - это бывшее управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В прошлом году Владимир Путин реорганизовал его, сократив его штат. Однако новое управление, как утверждается, продолжило курировать сепаратистов востока Украины.
- Среди последних появившихся в СМИ и телеграм-каналах, близких к Кремлю, сообщений о планах России в отношении "ДНР" и "ЛНР" - подготовка к раздаче российских паспортов населению неподконтрольных Украине районов Донбасса. Дмитрий Песков заявил, что ему об этих планах ничего не известно.
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