Глава ГИБДД по Москве ушёл в отставку после резонансного ДТП

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко уходит в отставку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции, генерал-майор Коваленко подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Указ об освобождении от должности главы управления ГИБДД по Москве подписывает президент России.

О возможной отставке Коваленко СМИ сообщили в начале апреля. Её связывали с недавним смертельным ДТП на Можайском шоссе в Москве. Сам Коваленко отказался комментировать эту информацию, назвав её домыслом. После аварии Коваленко был предупрежден о неполном служебном соответствии.

25 марта марта на пересечении МКАД и Можайского шоссе столкнулись "Мерседес Гелендваген" и "Нива", в результате погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, им оказался Муслим Джамбеков. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от него "не позорить свой род" и явиться в полицию. Позднее Джамбеков сдался полиции, его доставили в Москву и арестовали. Кадыров также опубликовал видеозапись извинений Джамбекова, а пострадавшему, потерявшему в ДТП жену и дочь, глава Чечни пообещал подарить новую "Ниву".



После ДТП уволили инспектора ГИБДД, еще одного предупредили о неполном служебном соответствии.Как писал телеграм-канал Mash, инспекторы прибыли на место аварии до того, как водитель Мерседеса скрылся, но отпустили его.