Мэй вновь попросила ЕС перенести Брекзит - на 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила Евросоюз о новой отсрочке Брекзита.

В письме, направленном главе Евросовета Дональду Туску, она предлагает перенести дату выхода Британии из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

Мэй отмечает, что Британия готова провести выборы в Европарламент в конце мая. Проведение выборов - одно из условий, которое ранее выдвигал ЕС для переноса даты Брекзита.

При этом британский премьер выразила надежду, что парламент все же одобрит соглашение о выходе из ЕС раньше дня выборов. Тогда выборы не понадобятся, и сам Брекзит может состояться раньше, чем 30 июня.

Лидеры ЕС должны рассмотреть запрос Мэй на саммите 10 апреля. Если они ответят отказом, грозит выход Британии из ЕС 12 апреля без всякого соглашения.

Британская Палата общин на этой неделе перевесом в один голос приняла специальный законопроект, который обязывает премьера попросить об отсрочке Брекзита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

При этом депутаты уже три раза отказались одобрить соглашение о выходе Британии из ЕС и не смогли предложить какой-либо альтернативный подход к Брекзиту.

Сейчас идут переговоры между Мэй и лидером оппозиционных лейбористов Джереми Корбином, на которых идёт поиск компромисса. Однако позиции сторон пока не совпадают. Лейбористы требуют смягчения условий Брекзита или повторного референдума.