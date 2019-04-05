"Кильку жалко". Истребление эстонской рыбы во имя санкций

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении 72 тонн замороженной кильки, ввезенной из Эстонии. На то, чтобы превратить в пепел такое количество рыбы, потребовалось три месяца – груз изъяли на таможне в декабре, а закончили сжигать к концу марта. В соцсетях по этому поводу множатся шутки и возмущенные посты.

Иван Давыдов

Почему-то всю неделю не выходит из головы история о том, как в Псковской области три месяца жгли 72 тонны мороженой эстонской кильки.

Ну, мелькали новости.

Приходишь с работы, умученный весь такой и чуть закопченный. Жена с порога:

- Милый, как прошел день? Что нового?

- Да ничего нового. Опять кильку эту проклятущую жгли. Устал уже - сил никаких нет. Такие сволочи эти эстонцы.

Виктор Буравлев

ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ

Вадим Седов

Вчера кильку жгли-жгли, жгли-жгли, жгли-жгли...

.....



– Что же вы делаете с этими… С сожжёнными кильками?

– На обувь пойдут, – ответил Шариков, – из них лабутены будут делать для исправления данных Росстата.

Валико Половинкин

Эстонцы, небось, специально замороженную через границу перебрасывают, чтоб жечь было труднее.

Геннадий Смирнов

Это ведь в результате шпроты получаются.

Лев Рубинштейн

А я почему-то вообразил себе запах этих горящих 72 тонн.

Нестор Пушлер

Чтоб написать о бедной кильке

Нужон поэт масштаба Рильке.

Остап Кармоди

Вот поднялся Вяйнямёйнен,

Стал ногами на прибрежье,

На омытый морем остров,

На равнину без деревьев.

Семьдесят две тонны кильки

Разложил он на пригорке,

Старых бревен натащил он

Из березы и из ели,

И достав своё кресало,

Он огонь разжег под ними...

Александр Гаврилов

Дни за днями катит небо

Волны времени над миром

Солнце всходит и заходит

Цапли зайцы и медведи

Засыпают и наутро

Просыпаются обратно

Ловят рыбу и лягушек

Для поживы и потехи

Только вещий Вяйнемёйнен

Черной молнии подобный

Всё кружит кружит над килькой

Сна и роздыха не зная.

То с боков её подпалит,

То веслом сгребает к центру

Не сдаётся злая килька

Замороженная в Хёле

Александр Сотник

На протяжении 3 месяцев в Псковской области жгли кильку. 72 тонны эстонской кильки задержали на таможне в рамках контрсанкций против стран ЕС. Потому что надо мстить европейцам "чиста канкретна и по-пацански". Про приказу Россельхознадзора -

3 месяца!

Сжигали!

Кильку! <...>

Приказано не жрать! Шариться по помойкам у "Пятёрочек"! Ползать и ненавидеть! Скрепить скрепы!

Какая, нахрен, "выученная беспомощность"? Вы больны, совкопитеки. На весь свой непутевый череп больны...

Даниил Бограчев

Я верю в лучшее в людях.

Верю в то, что никто особо не давит продукты и не сжигает их.

А так, немного совсем имитируют уничтожение для отчетов, а основную массу продуктов толкают через своих ритейлеров населению.



Т.е. нет никакого чистого зла и тяги уничтожать ценности в отчизне, а просто воровство без всякой инфернальности.

Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар написал об этом в Facebook:

Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить.

Прокремлевские блогеры ухватились за возможность указать на то, как европейским странам вредят российские антисанкции, – и заявить, что Европе пора отменить санкции против России (хотя рыбу жгут вовсе не из-за них).

​Выпускайте Кракена!

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.



Когда лишился основной статьи экспорта

Ortega

В начале девяностых господин Сависаар был премьер-министром Эстонии. Человек из раньшего времени. Очень компетентен в вопросах экономики региона. Обладает значительным влиянием в эстонской политике.



Очень приятный и доброжелательный.

Эстонская газета Postimees сообщила, что мнение Сависаара растиражировали многочисленные российские СМИ, в том числе "Известия", "Московский комсомолец", Gazeta.ru, "Взгляд" и все крупные новостные агентства, а портал Regnum опубликовал злобный комментарий Михаила Демурина:

В заявлении Эдгара Сависаара - вся эстонская местечковость. То, что пришлось сжечь 70 тонн эстонской кильки, - это плохо. Килька - это труд рыбаков, к труду надо относиться с уважением. Вспомним, однако, наблюдали ли мы в течение последних тридцати лет в Эстонии уважение к труду русского человека? К самому русскому человеку?

Не буду перечислять известные факты, скажу лишь, что нет. То, что мы наблюдали, было полностью противоположного свойства: унижение. Но унижают эстонцы сегодня вместе со всем Евросоюзом не только „своих“ русских — они введенными санкциями унижают жителей Крыма, всю нашу страну.

В некоторых постах сожженную рыбу успели объявить основной причиной визита президента Эстонии в Россию, запланированного на 18 апреля, – и даже заявление Керсти Кальюлайд о том, что двуязычные школы в Эстонии не способствуют интеграции русскоязычного населения, было истолковано как "обида за кильку".

Отдельные блогеры напоминают, что Эдгар Сависаар имеет право на свое мнение, отличное от официальной позиции государства.

Доктор прописал

Рыбаков и кильку жалко. Но никаких особых выводов из мнения Сависаара делать не стоит – он и раньше высказывал мнение вразрез с официальной политикой, в том числе и касательно России.