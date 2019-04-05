5 апреля в зале заседания Дзержинского районного суда Волгограда судья огласил приговор пятерым гражданам, обвиняемым в попытке участия в акции лидера организации "Артподготовка" (с 2017 года организация запрещена в России и признана судом экстремистской) Вячеслава Мальцева, намеченной им на 5 ноября 2017 года в Москве. Четверо из них получили реальные сроки лишения свободы.

3 ноября 2017 года волгоградские активисты Владислав Бондаренко, Олег Костик, Михаил Турченко, Станислав Бабанов и несовершеннолетний Кирилл Литвиненко по призыву, опубликованному в соцсетях, пришли на остановку, расположенную на выезде из Волгограда. Там они сели в микроавтобус, который должен был их отвезти в Москву на акцию Мальцева. Все пятеро тут же были задержаны сотрудниками спецслужб. При этом у несовершеннолетнего юноши были обнаружены карабин "Сайга" и патроны.

Задержанным была предъявлена серия обвинений по статьям Уголовного кодекса, в том числе о приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Бондаренко был помещен в СИЗО 10 ноября 2017 года. Костик и Бабанов – 7 декабря. Турченко и несовершеннолетний задержанный в течение всего судебного процесса находились под подпиской о невыезде.

По приговору суда, Владислав Бондаренко получил три года шесть месяцев лишения свободы, Олег Костик – три года лишения свободы, Станислав Бабанов – три года лишения свободы. Михаил Турченко – два года лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Находившийся до сих пор под подпиской о невыезде Турченко был взять под стражу в зале суда. Несовершеннолетний осужденный получил условный срок – полтора года с двухлетним испытательным сроком.



Мать осужденного Оксана Бабанова после оглашения приговора заявила корреспонденту, что ее сын осужден "только за то, что хотел бесплатно прокатиться в Москву".



"Дали три года. С учетом предварительного заключения проведет в колонии год. За что? Никаких противоправных действий не совершал. Только сел в Газель. Это провокация ФСБ, за которую они (сотрудники ФСБ) должны ответить по закону. Будем на них в суд подавать", - сказала корреспонденту Радио Свобода Оксана Бабанова.



Женщина сообщила, что за время пребывания ее сына в СИЗО, он подорвал свое здоровье: у него порок сердца, проблемы с сосудами головного мозга, ухудшение зрения и сильное истощение. Станислав потерял 20 кг, так как он вегетарианец и не может употреблять в пищу мясо и молоко, а того количества фруктов и овощей, которые выдаются в местах лишения свободы, для него явно недостаточно.



Адвокат осужденного Бондаренко Денис Потапов назвал приговор судьи несправедливым. "Получим на руки приговор и будем его оспаривать. Часть вины мой подзащитный признал. Но обвинения в участии в массовых беспорядках мы решительно отвергаем", - сказал адвокат.

Вячеслав Мальцев призывал своих сторонников 5 ноября 2017 года выйти на улицы, чтобы добиться смены власти в стране. По всей России в этот день были задержаны несколько сот человек. При этом никаких беспорядков ни в Москве, ни в других городах не произошло.