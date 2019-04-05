День знаний. Избиение полицейским вместо урока математики

В 2018 году первый день учебного года выпал на 3 сентября – первое и второе число были выходными. 16-летний Саша Чесноков из города Нытва, что в 70 километрах от Перми, в этот день впервые поехал на учебу в областной центр: после девяти классов школы и многолетних занятий рисованием мальчик, который в детстве остался сиротой и в трехлетнем возрасте был взят в приемную семью, поступил на первый курс в пермский колледж "Оникс", чтобы выучиться на художника-педагога. Первый учебный день Саши Чеснокова прошел совсем не так, как он ожидал. Вместо учебы и знакомств с однокашниками он провел большую его часть в наглухо затонированной полицейской машине, где из него силой пытались выбить признание в краже, которую он не совершал.

"Саша попал в нашу семью вместе с братом, когда ему было три года. мы взяли их из детского дома. Он умненький мальчик, неплохо учился в школе, параллельно пошел в художественную школу, рисует хорошо. В прошлом году он поступил на первый курс пермского колледжа "Оникс", на специальность "Педагог-художник", – рассказывает приемная мама Саши Чеснокова Светлана Гусейнова. – Третьего сентября он первый раз пришел в колледж, никого там еще не знал. Первая пара у него была – английский язык, вторая – математика. И вот с этой пары, примерно в 12 часов, его вызвала классный руководитель и сказала, что надо побеседовать насчет общежития – хотя общежитие ему уже на тот момент дали.

Они пошли в кабинет директора, там сидел какой-то мужчина, который оказался сотрудником полиции. Он сказал: "Саша, давай пиши явку с повинной, так как ты подозреваешься в краже телефона". Сын отказался и сразу позвонил нам, спросил, что ему делать, мы, конечно, сказали "ничего не пиши". Мы хотели подъехать (от Нытвы до Перми немногим больше часа езды на машине. – Прим. РС), нам сказали "не надо, мы его сами сейчас привезем". Но вместо этого директор отправил его вместе с этим сотрудником полиции, чтобы тот "поработал" над ним за пределами колледжа".

Я тебя сейчас изнасилую, если не сознаешься

"Саша рассказывает, что если в колледже полицейский вел себя более-менее спокойно, то уже на выходе стал его грубо толкать, брать за шею. Потом он затолкал Сашу в служебную машину с тонированными стеклами и применил к нему все полицейские приемы. Он его в течение двух часов душил, наносил удары по голове, по лицу, по щекам, по уху, в живот, в области почек, между ног несколько раз. Сказал: "Я тебя сейчас изнасилую, если не сознаешься и не подпишешь мне явку с повинной", называл его словами "мразь", "чмо", говорил, что умеет бить так, чтобы не оставалось синяков. Сказал еще – "если ты сейчас явку не подпишешь, я сейчас сделаю так, что ты уедешь из семьи обратно в детский дом". Саша говорит, что он плакал, его всего трясло, но он ничего не подписал.

Потом полицейский спросил: "Ты в этом колледже учиться хочешь?", на что сын ему ответил: "Конечно, хочу". Тогда он вывел Сашу из машины и привел обратно в колледж, в кабинет к директору, со словами "он все осознал". Они ему дали бумагу, ручку и снова сказали писать явку с повинной. Он первый день был в колледже, никого не знал, ни директора, ни педагогов, с одногруппниками не успел познакомиться, фактически он только одну пару успел отсидеть. Первый день в чужом городе, ему даже пожаловаться было некому".

Все это время Светлана с мужем сначала ждали, что их сына сейчас привезут домой, как и обещал директор. Но его все не было. Потом у Саши отключился телефон – оказалось, что полицейский забрал его, когда затащил Сашу в машину. Когда телефон перестал отвечать, Светлана позвонила директору и спросила, что происходит. Тот сказал, что он "ни при чём" и "ничего не может сделать". Когда полицейский привел Сашу обратно в колледж, он отдал ему телефон и юноша сразу рассказал об избиении матери. Светлана посоветовала ему тут же рассказать об избиении директору, но ни директор, ни завуч, услышав рассказ Саши, не вызвали ни скорую помощь, ни полицию. Мало того: в коридоре у выхода из учебного заведения установлены камеры, которые должны были зафиксировать агрессивное поведение полицейского по отношению к мальчику, но Саша рассказал матери, что во время второго визита к директору, уже после избиения, тот прямым текстом пообещал полицейскому удалить их (забегая вперед, скажем, что так и произошло – видеозапись таинственным образом исчезла).

Директор ему говорил – "что ты как детка, вытирай слезы!"

"Он рассказывал, что его всего трясло, а директор ему говорил – "что ты как детка, вытирай слезы!", – продолжает свой рассказ Светлана Гусейнова. – Когда он позвонил нам и рассказал об избиении, мой муж сразу же пошел в прокуратуру. У нас в Нытве есть прокурор, которая курирует приемные семьи. Она тут же набрала номер Саши, узнала, как зовут полицейского, который его избил, записала все данные, муж мой написал заявление с просьбой привлечь его к ответственности. Саша поставил телефон на громкую связь, и когда директор и полицейский поняли, что на связи с ними прокурор Нытвинского района, ему сказали: "Ладно, мы тебя не держим, можешь идти". У нас есть аудиозапись этих разговоров, все сохранилось. Вся эта ситуация заняла около 4 часов: с 12 до часу он был в кабинете директора, с часу до трех – в полицейской машине, и потом еще час в колледже. Он прошел три круга ада. Саша еще рассказал, что сотрудник полиции просил у него 20 тысяч рублей, а украденный телефон, как мы потом выяснили, стоил 2 тысячи. Нам позже рассказали, что у полицейского, наверное, был план, ему не хватало раскрытых дел по кражам для премии. Был ли вообще этот телефон? Мы так и не знаем. Уголовное дело о краже в отношении Саши возбуждено так и не было".

По совету прокурора Саша Чесноков тут же пошел в травмопункт, чтобы зафиксировать следы побоев. Там его не приняли, сделать осмотр получилось только в расположенной рядом больнице. Документы осмотра, равно как и подтверждающее их заключение судмедэкспертизы, есть в материалах уголовного дела, которое хотя и не с первого раза, но все-таки было возбуждено по факту избиения мальчика. Вот только полицейский – оказалось, что его зовут Сергей Коханов и он является оперуполномоченным отдела МВД по Нытвинскому району, – был привлечен к этому делу лишь в качестве свидетеля.

"После возбуждения дела нас заставили пройти психиатрическую экспертизу, Сашу целый день проверяли в больнице от макушки до пят. Но врачи дали заключение, что ребенок абсолютно нормальный, дает адекватные показания и не врет. Потом была очная ставка, два часа вместе с этим садистом, я не знаю, как еще сказать. Был следственный эксперимент. Мы хотим, чтобы этого полицейского наказали. Знаете почему? Мы боимся, чтобы Саша в будущем сам так же не поступил, чтобы он не подумал, что это норма жизни и он так же может сделать. Мы с мужем провели собственное расследование и выяснили, что сын наш – не первая жертва Коханова, просто другие родители побоялись на него жаловаться. Мы нашли его дом, поговорили с соседями. Он ушел от жены, бросил с ней двух девочек маленьких. Постоянно дерется со своим отцом, отец его и маму бил, поэтому она от них сбежала. Так что мы не удивляемся тому, что он настоящий садист, – если он все детство видел, как его отец бьет мать, это стало для него нормой".

Мы боимся, чтобы Саша в будущем сам так же не поступил, чтобы он не подумал, что это норма жизни

Светлана Гусейнова жаловалась и в Министерство образования: она считает неправильным, что директор колледжа Олег Кондратюк сразу сам не уведомил ее с мужем о случившемся, а также спокойно отпустил Сашу из учебного заведения в сопровождении полицейского. Чиновники из министерства позвонили директору, и тот сказал им в свое оправдание, что против Саши было возбуждено уголовное дело о краже – поэтому он счел происходящее нормальным. Это оказалось ложью: позже выяснилось, что Саша Чесноков не только не является обвиняемым в деле об украденном телефоне, но и расследование самого дела о краже на тот момент было приостановлено. Олег Кондратюк отказался общаться с Радио Свобода, передав через своего секретаря, что не готов комментировать произошедшее. Девиз возглавляемого им учебного заведения звучит так: "Оникс – камень лидеров и первооткрывателей. Он притягивает удачу, а также укрепляет дух, не давая растеряться в самой сложной ситуации. Оникс защищает своего владельца от лжи и предательства. Взамен он дает способности стоять на своем, быть решительным, улучшает память, придает проницательности и мужества".

Юрист Ольга Бедерсон, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права" и представляющая интересы Саши Чеснокова и его опекунов в этом деле, говорит, что результаты экспертиз подтверждают факт избиения юноши, и видит нарушение закона не только в действиях полицейского, но и в поведении директора колледжа "Оникс":

"На настоящий момент нас ознакомили со всеми экспертизами в этом деле. Их результаты подтверждают, что факт избиения был, причем в справках указано, что побои были нанесены именно в то время, о котором рассказывает сам Александр. Коханов не отрицает, что они с Александром действительно сидели в машине, но говорит, что никакой физической силы к юноше он не применял. По его словам, было некое приостановленное дело о краже телефона и по этому делу ему с Сашей нужно было поговорить. Я не вижу в этом никаких законных причин разговаривать с несовершеннолетним без его законных представителей, вне учебного заведения, без адвоката. Свой интерес именно к Чеснокову полицейский объяснил некими "оперативными данными". Но с сентября никто Саше никаких вопросов о краже телефона не задавал. Сейчас мы просто хотим, чтобы дело об избиении не заглохло. Поскольку Александр указывает именно на Коханова, мы, скорее всего, будем добиваться, чтобы его привлекли в качестве обвиняемого, а не свидетеля. Директора колледжа опрашивали два раза, он считает, что все было законно, все разговоры полицейского с Александром были при нем, а если они с мальчиком куда-то вместе и выходили, то ненадолго. Говорит, что когда те вернулись, следов побоев он не заметил".

Связаться с самим Сергеем Кохановым по телефону отдела МВД по Нытвенскому району Радио Свобода не удалось. Свой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" он удалил. 19 марта приемный отец Саши Чеснокова добился приема у руководителя управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю и попросил отстранить от работы директора колледжа Олега Кондратюка, а также привлечь Сергея Коханова к делу в качестве подозреваемого или обвиняемого. Соответствующее письменное обращение было спущено из краевого СК следователю, который ведет это дело, – как говорит Светлана Гусейнова, тот был очень недоволен такой "самодеятельностью" родителей Саши, и теперь его приемные родители еще больше опасаются, что вся эта история будет замята или спущена на тормозах. По словам Гусейновой, директор и завуч больше "не здороваются с Сашей и делают вид, что его не замечают", хорошо хотя бы, что его не травят одногруппники: "Саша в своей группе – один-единственный мальчик, остальные девочки. Они обо всей этой истории даже не знают".