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Путин гонит россиян на Запад

Владимир Путин во время визита в Ганновер в 2013 году

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Каждый пятый россиянин хочет уехать. Каждый второй "антипутинец" хочет уехать. Каждый девятый путинец хочет уехать. Почему им не живется в России. Чего они ждут от Запада. Как получилось, что антизападная пропаганда их не пугает. Обсуждают политики Леонид Гозман и Михаил Конев , социологи Дмитрий Орешкин и Эрик Ширяев, и политэмигрант Хаким Дэвид. Ведущая Елена Рыковцева.

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