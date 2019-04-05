Суд закрыл один из крупнейших интернет-магазинов в России "Плеер.ру"

Савёловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина бытовой электроники "Плеер.ру" за нарушения при продажах. Соответствующее постановление выложено на городском портале судов общей юрисдикции. На сайте магазина указано, что он не работает по техническим причинам.

Согласно постановлению суда, магазин наказан за повторное нарушение правил пользования кассовыми аппаратами. Сумма расчётов без использования касс с середины марта прошлого года январь этого составила более миллиона рублей, считает обвинение. Источник агентства ТАСС сообщил, что магазин обвиняют в подделку чеков. В июле обыски в магазине проводила ФСБ. Тогда сообщалось, что налоговая служба и силовики нашли в работе магазина нарушения, которые были пресечены.

"Плеер.ру" — один из крупнейших интернет-магазинов в России. Его ежегодная выручка превышает 10 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли. В 2013 компания входила в список крупнейших в Рунете по версии журнала Forbes. При этом о владельцах запущенного в 2002 году компании практически ничего не известно. Участники рынка регулярно критикуют компанию за то, что она ведёт бизнес непрозрачными способами, что позволяет ей держать низкие цены.