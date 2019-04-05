Макрон распорядился открыть архивы для исследования геноцида в Руанде

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился открыть госархивы для исследования геноцида в Руанде в 1994 году. Он выступил в Елисейском дворце на встрече с членами организации "Ибука", созданной для сохранения памяти о жертвах геноцида.

По словам Макрона, после открытия архивов будет создана комиссия историков, которые исследуют документы, связанные с отношениями французского правительства с Руандой в начале 1990-х годов. Ученые намерены детально исследовать факты поддержки, которую Франция оказывала президенту Жувеналу Хабиаримане. Именно смерь этого политика стала толчком к началу геноцида.

Эммануэль Макрон пообещал ужесточить законы, которые позволили бы привлечь к ответственности лиц, причастных к геноциду, если такие люди находятся на территории Франции.

6 апреля, через 25 лет после начала волны геноцида, в Руанде воспоминают погибших тутси. Президент Руанды Пол Кагамэ пригласил Макрона участвовать в официальных мероприятиях в Кигали. Президент Франции, однако, отказался приехать, сославшись на слишком напряженный график.

В 1994 году в результате массовых случаев насилия погибли не менее 800 тысяч тутси или 70 процентов представителей этого национального меньшинства в Руанде. Эти события признаны геноцидом Организацией объединенных наций.

Их началом считается гибель президента Руанды Жувенала Хабиариманы, который был представителем численно преобладающей народности хуту. 6 апреля 1994 года Хабиаримана погиб в авиакатастрофе. По результатам следствия, проведенного французской прокуратурой, приказ сбить самолет президента выдал нынешний президент Руанды и представитель меньшинства тутси Пол Кагамэ. В 1994 году он был лидером вооруженного сопротивления Хабиаримане. Свою причастность к покушении на бывшего президента Кагамэ отрицает.