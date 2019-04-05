Трамп смягчил свою позицию после угроз закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп предупреждает мексиканские власти, что если в течение года они не перекроют поток наркотиков и незаконных мигрантов в Америку, то он введет пошлины на автоэкспорт из Мексики. Ну а если и это не даст желаемых результатов, то следующим шагом будет закрытие американо-мексиканской границы.

Это заявление представляет собой некоторое отступление Трампа от угрозы, высказанной 29-го марта. Тогда американский лидер предупредил, что если Мексика не остановит незаконную миграцию в полном объёме, то он закроет всю границу или её значительные участки.

“Мы рады решению президента не закрывать границу с Мексикой”, отреагировала на смягчение позиции Белого дома Торговая палата США. Эта организация, представляющая интересы деловых кругов Америки, ратует за увеличение пограничного персонала с тем, чтобы ускорить прохождение потока грузов и людей через границу.

Сенаторы–республиканцы от приграничных Техаса и Аризоны тоже опасались, что внезапное закрытие границы нанесет ощутимый экономический урон их штатам. Победа в обоих штатах крайне важна для Дональда Трампа в президентской кампании 2020 года. Закрытие границы, не говоря уже о повышении пошлин, могло также ухудшить шансы на ратификацию Конгрессом новых торговых договоров с Мексикой и Канадой, которые американский президент рассматривает как свой большой успех во внешней политике.