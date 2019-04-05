"Досье": в АП поддержали лояльного России немецкого политика

Центр "Досье" сообщил 5 апреля, что Администрация президента России в 2017 году получила документ, в котором депутат Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фромайер характеризуется как "абсолютно подконтрольный" Кремлю.

К расследованию центра "Досье" присоединились журналисты нескольких изданий из стран Евросоюза.

Так, в распоряжении Би-би-си, ZDF, Spiegel и La Repubblica оказалась переписка контр-адмирала и бывшего члена Совета Федерации Пётра Премьяка с чиновником администрации президента, который в переписке назван Сергеем Александровичем. По данным центра "Досье", речь могла идти о сотруднике Администрации россиского президента Сергее Соколове, который в одном из указов назван начальником департамента управления президента по внешней политике. В апреле 2017 года в одном из писем Премьяк якобы предложил Соколову план по созданию в Европе "лояльной России сети политиков".

Среди политиков, о которых говорится в переписке, тогда кандидат, а теперь депутат бундестага Маркус Фромайер, которого Премьяк называет "абсолютно подконтрольным". В тексте сообщается, что депутату от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" нужна материальная помощь для организации предвыборной кампании.

В комментарии для телеканала ZDF Пётр Премьяк подтвердил отправление письма в Кремль, но заявил, что не является автором приложенного к нему документа. Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фромайер назвал документ "фейком".

В распоряжении Би-би-си также оказался документ на английском языке, в котором речь идёт о просьбе Фромайера к неназванным российским чиновникам. В письме кандидат в депутаты просит предоставить ему материальную и нематериальную помощь. Кроме денег, кандидат, котоый позднее выиграл выборы, просил предоставить ему возможность выступить в "российских СМИ". Взамен он якобы обещал продвигать "хорошие отношения с Российской Федерацией" и "немедленно начать работать в сфере международной политики" ФРГ.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" — крупнейшая оппозиционная партия в германском парламенте. На выборах в 2017 году "АФД" получила 12 процентов голосов. Её члены регулярно обвиняются в симпатии к Кремлю и президенту России Владимиру Путину.