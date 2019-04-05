Ситуация в Ливии будет обсуждаться в Совете безопасности ООН

Ливийские вооружённые антиправительственные формирования под командованием Халифы Хафтара захватила аэропорт в Триполи, сообщают некоторые арабские СМИ. Ранее в пятницу сообщалось, что в Ливии остановлено наступление на Триполи войск так называемой "Ливийской национальной армии". Агентство AFP сообщило со ссылкой на источники правительственных силах, что в ночь на 5 апреля проправительственные военизированные формирования сдержали настуление в 27 километрах западнее Триполи. Те же сведения были переданы и некоторыми другими СМИ, которые сослалось на источники в руководстве Ливии.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что ещё возможно избежать кровопролитных столкновений в Триполи и его пригородах. Гутерриш находился в Ливии с 3 апреля. Она написал в Твиттере, что покидает Ливию "с тяжелым сердцем и в глубокой обеспокоенности". Он заявил, что ООН стремится содействовать политическому урегулированию конфликта в Ливии.



Заседание Совета Безопасности ООН на котором за закрытыми дверями будет обсуждаться положение в Ливии, запланировано на вечер пятницы (по времени Восточного побережья США).



США, Франция, Италия, Великобритания и Объединённые Арабские Эмираты предупредили о вероятности применения мер для снижения напряжённости в Ливии.



В последние несколько месяцев войска Халифа Хафтара смогли продвинуться с востока Ливии на запад, до границы с Алжиром. Они взяли под контроль ряд неятяных месторождений. Хафтар пользуется поддержкой со стороны Египта, ОАЭ и России.



Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Министерства обороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого ряд российских СМИ связывают с ЧВК "Вагнер".