Совбез ООН призвал Хафтара остановить наступление на Триполи

Совет безопасности ООН на экстренном заседании в ночь на субботу призвал командующего так называемой "Ливийской национальной армии" Халифу Хафтара остановить наступление на Триполи, где базируется ливийское правительство, признанное ООН.

Заседание проводилось за закрытыми дверями, и на нём не было принято какой-либо формальной резолюции. Однако представитель председательствующей в Совете Германии заявил, что все участники заседания согласились с тем, что насилие в Ливии должно быть остановлено, а те, кто продолжит прибегать к нему - понести ответственность.

Ранее министры иностранных дел стран "Большой семёрки" на встрече во Франции призвали остановить боевые действия в Ливии.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью египетской прессе заявил, что Россия поддерживает "честные и свободные всеобщие выборы" в Ливии, а не военный путь решения проблем.

Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Министерства обороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого ряд российских СМИ связывают с так называемой ЧВК Вагнера. Утверждалось, что на востоке Ливии присутствуют бойцы этой ЧВК.

Хафтар приказал своим войскам наступать на Триполи 4 апреля. Сообщалось, что они захватили не используемый ныне международный аэропорт ливийской столицы, однако были остановлены проправительственными формированиями на подступах к ней.

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Войска Хафтара контролируют восточную часть Ливии. В последние несколько месяцев они смогли продвинуться на запад, до границы с Алжиром.

Они взяли под контроль ряд нефтяных месторождений. Хафтар пользуется негласной поддержкой со стороны Египта, ОАЭ и России.