"Большой переезд": в Стамбуле закрывается аэропорт имени Ататюрка

В Стамбуле международный аэропорт имени Ататюрка, долгое время бывший крупнейшим аэропортом Турции и одним из крупнейших в Европе по пассажиропотоку, в субботу прекращает приём рейсов - после перебазирования национального авиаперевозчика Турции Turkish Airlines в новый международный аэропорт Стамбула.

Так называемый "большой переезд" в новый аэропорт, расположенный в европейской части Стамбула, к северо-западу от центра города, недалеко от побережья Чёрного моря, начался в пятницу. Во время переезда из аэропорта имени Ататюрка в новую воздушную гавань на 700 грузовиках перевезены около 50 тысяч тонн оборудования. Туда же перебазированы более 300 самолётов Turkish Airlines. На 12 часов были закрыты оба аэропорта, а в полдень в субботу новый международный аэропорт возобновил свою работу - уже как базовый аэродром Turkish Airlines.

Первый рейс после переезда был отправлен в столицу Турции Анкару. Последним рейсом турецкой авиакомпании из старого аэропорта был рейс в Сингапур.

Новый международный аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года - в день 95-летия Турецкой республики, основателем которой считают Мустафу Кемаля Ататюрка. Новый аэропорт, однако, не будет нести его имя, он будет называться просто Международным аэропортом Стамбула. Строительство, энтузиастом которого выступил президент Реджеп Эрдоган, обошлось более чем в 11 миллиардов долларов.

Турецкие власти рассчитывают, что новый аэропорт станет крупнейшим в мире по пассажиропотоку. Он способен обслуживать 150 миллионов пассажиров в год. К 2028 году предполагается ввести в строй 6 взлётно-посадочных полос и довести пассажиропоток до 200 миллионов в год.