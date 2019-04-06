В Балашихе у отдела полиции нашли предмет, похожий на бомбу

Отделение полиции в подмосковной Балашихе эвакуировали после того, как рядом с ним нашли предмет, похожий на бомбу. На месте работают кинологи, сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах.

Издание Baza пишет, что у отделения нашли ведро со взрывчатым веществом, а на его крышке видны провода и мобильный телефон.

Собеседник РИА заявил, что при обследовании предмета служебная собака "заволновалась".

Сам предмет изъят и вывезен для утилизации. Baza пишет, что ведро пролежало у отделения с ноября 2018 года, но его никто не заметил.

В пресс-службе МВД заявили, что информация проверяется, передаёт "Дождь".