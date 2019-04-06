"Жёлтые жилеты" проводят конференцию в Сен-Назере

Двадцать первая еженедельная акция движения "жёлтые жилеты" проводится в субботу, 6 апреля во Франции. В Париже сегодня после полудня на традиционную протестную акцию собралось несколько сот человек. В городе продолжает действовать запрет на проведение демонстраций на центральных улицах и площадях. Он был введён после погромов на Елисейских полях 16 марта. Запрет рапространяется и на несколько других городов Франции, где "жёлтые жилеты" проявили наибольшую активность.

На прошедшей неделе Конституционный совет Франции отменил наиболее критикуемую демонстрантами статью нового закона. Она предусматривала административный запрет на участие в демонстрациях любого человека, который, как гласила статья, "представляет особую опасность для общественного порядка".

Движение "Жёлтые жилеты" провело свои первые акции 17 ноября 2018 года. Тогда на улицы городов вышли 282 тысячи французов. На прошлой неделе, по данным полиции, только 34 тысячи. Сами демонстранты считают, что их было в три раза больше.

В субботу представители "жёлтых жилетов" из разных регионов Франции собрались в Сен-Назере, портовом городе на побережье Атлантики, на так называемую "ассамблею ассамблей". Как сообщает Международное французское радио, участники обсуждают возможности структурной организации этого стихийного движения.