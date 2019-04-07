Форум гражданских активистов в Нижнем Новгороде перенесли из-за угрозы полицией

Форум гражданских активистов "Свободные люди" в Нижнем Новгороде вынужден был три раза сменить место проведения. В последний раз отель неподалёку от центра города отказал в проведении мероприятия перед самым его началом утром 7 апреля. Представители площадки заявили, что им угрожали приездом ОМОНа, сообщила "Новой газете" один из организаторов форума, политик Наталья Грязневич.

Перед этим первый отель, где мероприятие было анонсировано первоначально, отменил его объяснив затоплением помещения, пишет "Новая газета". Второй отказался от оплаченной брони заявив, что в нём кончились места. Сейчас организаторы поехали на четвёртую, резервную площадку.

На форуме "Свободные люди" должны выступить известные политики, такие как бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков и бывший председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров. Заявленная задача мероприятия – объединение нового поколения гражданских лидеров и создание пространства для обмена их опытом, выработки новых идей и обсуждения общих проблем.