Ведьма для Путина. Алена Полынь ставит магию на службу государству

Москвичка Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, обрядами поддерживает Владимира Путина, помогает, как она это понимает, России процветать и вообще ставит магию на службу государству.

Фильм Анны Маслаковой.

​Монологи Полынь:

Мы собрались, чтобы через Россию сделать благополучной всю Землю. Мы уважаем нашего президента, человек силы не может не уважать ту власть, которая присутствует. Важно, чтобы все решения в стране принимались должным образом, и силы должны помогать власти и, соответственно, Земле.

Мы энергию из России запускали по всей Земле. И если мы работаем из России, мы не можем не говорить о президенте, потому что президент является точкой энергосборки. И мы через президента тоже взаимодействовали, в том числе.

Магия – это определенное восприятие мира, при котором человек мыслит по-другому, не как большинство людей. У меня занималась этим бабушка, поэтому мне трудно сказать, как я пришла к этому. Я, наверное, в этом жила с самого рождения. Я себе какой-то другой миссии не представляю, у меня нет понимания, что я могла бы чем-то другим заниматься.

У меня на компьютере, честно признаюсь, я ни от кого не скрываю, есть такая папочка, которая называется "Твари". Это папочка для экспериментов. Если какой-то ритуал хочешь попробовать на ком-то, то пробуй на том, кто враг. На хорошем же человеке мы не будем пробовать.

2019-й – год, который завершает цикл перемен. И в 2020-м мы стабилизируемся, дальнейшие перемены будут очень правильные, поступенчатые, не резкие. Чтобы все произошло правильно, чтобы на это была энергия, ведающие люди должны поддерживать страну. Когда находятся рядом с властью ведающие люди, эта страна процветает.

Мы придем к тому, что общество очень сильно разделится на людей силы, тех, кто ведает и знает, и на тех, кого я называю биороботами, тех, кого не интересует ничего, их вряд ли возможно изменить. Эти биороботы еще какое-то время будут нужны для каких-то целей – те же жертвоприношения, будут участвовать в войнах, участвовать в катаклизмах, которых не будет становиться меньше. В итоге биомасса просто будет заменена роботами. Сейчас идут очень сильные разработки во всех странах, чтобы заменить роботами людей, которые могут производить только технические действия и не в состоянии размышлять.

Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за возможность собраться нам здесь в России. Потому что не каждая страна, к сожалению, сейчас относится более-менее лояльно к магии. Например, в Саудовской Аравии до сих пор казнят. Поэтому большая благодарность Владимиру Владимировичу Путину... Мы единственная организация во всем мире, которая открыто сотрудничает с государством. Потому что до сих пор ведьмы почему-то считали, что они ничем не обязаны государству, что они свободные и сами по себе. И я сталкивалась с мнением, люди писали обо мне: как это так, Алена идет и пресмыкается перед властью. Я ни перед кем не пресмыкаюсь. Я считаю, что, живя в той или иной стране, человек обязан помогать этой стране, потому что страна является стороной Земли, а мы все живем на этой Земле. И не помогать своей стране было бы глупо и неразумно.