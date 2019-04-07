Замглавы ФСИН пообещал вернуть занятия йогой в СИЗО

Замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал вернуть занятия йогой в московские СИЗО и распространить их на всю страну. Ранее их запретили, чтобы не провоцировать заключённых на однополый секс, утверждает "Московский комсомолец".

Издание писало, что в московских СИЗО приостановили проведение занятий йогой для заключённых после обращения члена Совета Федерации Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. Мизулина, ссылаясь на письмо православного богослова Александра Дворкина, утверждала, что йога может привести к "неконтролируемому сексуальному возбуждению", и как следствие, к однополому сексу между заключёнными.

В интервью радио "Говорит Москва" Максименко заявил, что Дворкин живёт "устаревшими понятиями". Он напомнил, что в России нет наказания за однополые отношения и они остаются правом человека, если находятся в рамках закона.

Первое совместное занятие йогой для осужденных хозотряда и сотрудников изолятора прошло 7 сентября 2018 года в Бутырском следственном изоляторе, писала "Фонтанка". В июле подобные занятия проходили в женском СИЗО № 6. Максименко обещал распространить практику на всю страну.

Однополый секс табуирован в российской тюремной системе, заключённые геи подвергаются в российских колониях физическому, психологическому и сексуальному насилию, занимая низшее место в неформальной иерархии заключённых. Почти всегда это происходит при попустительстве администраций исправительных учреждений.