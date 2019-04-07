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Порошенко предложил Зеленскому 14 апреля для дебатов на стадионе

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

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Кандидат в президенты Петр Порошенко призвал кандидата Владимира Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

Об этом Порошенко заявил вечером 7 апреля в эфире телеканала "Украина".

ЦИК Украины подвёл официальные итоги первого тура выборов президента Украины. Шоумен Владимир Зеленский получил 30,24 процента голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — 15,95 процента. Они будут соревноваться во втором туре выборов 21 апреля.

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